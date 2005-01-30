Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золотой теленок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Золотой теленок
Киноафиша Сериалы Золотой теленок Сезоны Сезон 1

Золотой теленок 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотой теленок»

В 1 сезоне сериала «Золотой теленок» молодой человек представляется потерянным сыном лейтенанта Шмидта и просит у правительства финансовой поддержки. Вот только в это же время в предисполком являются еще двое таких же «сыновей», причем все «братья» узнают друг друга. Это широко известные в узких кругах мошенники – «великий комбинатор» Остап Бендер, Шура Балаганов и Киса Воробьянинов. Они решают объединиться, чтобы сорвать большой куш в 500 тысяч, после чего раз и навсегда покончить со своим опасным делом. И подходящее дельце как раз подворачивается: живущий неподалеку гражданин Корейко оказывается тайным миллионером.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Золотой теленок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2005
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 января 2005
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2005
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 января 2005
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 января 2005
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше