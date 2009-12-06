Оповещения от Киноафиши
Алиса в стране чудес 2009, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Сезон 1
Alice
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 декабря 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
2
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
11
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Алиса в стране чудес»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
6 декабря 2009
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
7 декабря 2009
