Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алиса в стране чудес 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алиса в стране чудес
Киноафиша Сериалы Алиса в стране чудес Сезоны Сезон 1
Alice 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Алиса в стране чудес»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2009
График выхода всех сериалов
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше