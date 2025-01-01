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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Лучше не бывает
16+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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4.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Лучше не бывает»
Сезон 1
12 эпизодов
7 сентября 2015 - 15 сентября 2015
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
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