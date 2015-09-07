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Лучше не бывает 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лучше не бывает
Киноафиша Сериалы Лучше не бывает Сезоны Сезон 1

Лучше не бывает 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лучше не бывает»

В 1 сезоне сериала «Лучше не бывает» Виктория Чернова живет в роскошном доме, воспитывает ребенка, хвастается своим идеальным супругом перед подружками и ни в чем не знает нужды. Все неожиданно меняется, когда муж сообщает ей, что у него появилась другая женщина. Вика понимает, что получила от судьбы аванс, но теперь долг придется вернуть. Она остается на улице без средств к существованию, с ребенком и маленьким чемоданом вещей. Теперь ей надо самой зарабатывать себе и своему сыну на жизнь. Вика принимает решение устроиться продавщицей в обычный супермаркет. Там она столкнется с суровыми реалиями простой жизни, обретет друзей и врагов...

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лучше не бывает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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