Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тела 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тела
Киноафиша Сериалы Тела Сезоны Сезон 1

Bodies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тела»

В 1 сезоне сериала «Тела» действие происходит в Уайтчепеле в разные исторические периоды. Несколько детективов из разных эпох оказываются невольно связаны друг с другом одним общим расследованием. Четыре сыщика должны раскрыть необыкновенное преступление. Речь идет о заговоре, который охватывает 150 лет. За дело принимается Эдмонд Хиллингхед, который живет в конце девятнадцатого века, рисковый и отважный Карл Уайтман из 1940-х, сержант Шахара Хасан из середины нулевых, а также Мейплвуд из 2050-х. Совместными усилиями герои приступают к расследованию, которое полностью изменит всю их дальнейшую жизнь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Тела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
«Считайте, что вы труп» ‘You’re Dead Already’
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
«Вы знаете, кто я?» ‘Do You Know Who I Am?’
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
«Всему свое время» ‘All In Good Time’
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
«Очень старые дела» ‘Right Up The Wazoo’
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
«Мы призраки друг друга» ‘We Are One Another’s Ghosts’
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2023
«Мир принадлежит тебе» ‘The World Is Yours’
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2023
«Поймай, если сможешь» ‘Catch Me If You Can’
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2023
«Знай, что ты любим» ‘Know You Are Loved’
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше