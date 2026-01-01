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Места и даты съемок сериала Тела

Где снимали известные сцены

на натуре
Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Торговый центр Princes Quay, переулок Уотерхаус, Кингстон-апон-Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Великобритания
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Старый город, Кингстон-апон-Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
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Локация 2053
Листер Миллс, Маннингем, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
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на натуре
Малая Германия, Брэдфорд, Вест-Йоркшир, Великобритания
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Солтейр, Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
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ул. Хендерсон, Гримсби, Линкольншир, Англия, Великобритания
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Ратуша Брэдфорда, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобрит.
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Река Оуз, Йорк, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
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вход на восточный переулок Лонгхарвест
Биржевой переулок, дом Коган, переулок Боулалли, 17, Кингстон-апон-Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Болтон, Большой Манчестер, Англия, Великобритания
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Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
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Гримсби, Линкольншир, Англия, Великобритания
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Йорк, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
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Хай-стрит, Старый город Кингстон-апон-Халл, Восточный райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Касабах, Гримсби, Линкольншир, Великобритания
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Лидс, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
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Студии Versa Leeds, ул. Уайтхолл, Лидс, Уэст-Йоркшир, Великобритания
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Солтс Милл, ул. Виктории, Солтейр, Шипли, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
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улица Бернетт, Маленькая Германия, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
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Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
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Локация 2053
Маннингем, Брадфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
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Вентворт-Вудхаус, Вентворт, Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
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на натуре
Шеффилд, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
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Вход на восточную часть Лонгхарвест-лейн через Обменный переулок
17 Боулалли-лейн, Кингстон-апон-Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Вход на восточную часть Лонгхарвест-лейн через Обменный переулок
Переулок Боулалли, Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Вход на восточную часть Лонгхарвест-лейн через Обменный переулок
Дом Когана, переулок Боулалли, 17, Кингстон-апон-Халл, Ист-Райдинг Йоркшира, Англия, Великобритания
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Даты съемок сериала Тела

  • 16 мая 2022 - 21 октября 2022
Научился у немцев класть туалетную бумагу в холодильник – радости нет предела: разницу заметите через пару дней
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