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На углу, у Патриарших 2 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала На углу, у Патриарших 2
Киноафиша Сериалы На углу, у Патриарших 2 Сезоны Сезон 1

На углу, у Патриарших 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «На углу, у Патриарших 2»

В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших 2» продолжаются увлекательные и порой опасные приключения оперуполномоченного Сергея Никольского и его коллег. С предыдущих событий минует пять лет, и в Москве встречают новое тысячелетие – долгожданный 2000 год. Однако смена исторических вех никак не отражается на столичной преступности. В городе по-прежнему хватает и бандитов, и рэкетиров, и наркоторговцев, и девушек легкого поведения вместе с их «крышей». Никольский посвящает всего себя службе в отделе милиции на Патриарших, однако его жизнь переворачивает внезапная влюбленность.

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «На углу, у Патриарших 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2001
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2001
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2001
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2001
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2001
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2001
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2001
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2001
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 октября 2001
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2001
График выхода всех сериалов
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