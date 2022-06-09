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Мокьюментари 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мокьюментари
Киноафиша Сериалы Мокьюментари Сезоны Сезон 1

Мокьюментари 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мокьюментари»

В 1-м сезоне сериала «Мокьюментари» многие актеры средней руки мечтают сняться у именитого режиссера и заслужить признание мирового масштаба. Такие же мысли одолевают и молодую актрису по имени Юля Зайцева. Она с раннего возраста была уверена, что рождена стать великой актрисой. В честолюбивых мечтах девушка уже получила множество почетных кинонаград и обошла все красные ковровые дорожки под овации поклонников. Однако в реальной жизни Зайцева снимается в малобюджетных мелодраматических сериалах. Юле пока не удалось привлечь ни одного известного режиссера. Но вскоре ее жизнь неожиданно меняется...

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мокьюментари» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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