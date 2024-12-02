Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Звездные войны: Опорная команда 2024 - 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Звездные войны: Опорная команда
Сезоны
Сезон 1
Star Wars: Skeleton Crew
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 28 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.1
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Звездные войны: Опорная команда
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Это может стать настоящим приключением
This Could Be a Real Adventure
Сезон 1
Серия 1
2 декабря 2024
Далеко, далеко за барьер
Way, Way Out Past the Barrier
Сезон 1
Серия 2
2 декабря 2024
Очень интересно, как проблема астрограции
Very Interesting, as an Astrogration Problem
Сезон 1
Серия 3
10 декабря 2024
Не могу сказать, что я помню, что нет в Аттине
Can't Say I Remember No At Attin
Сезон 1
Серия 4
17 декабря 2024
Вам предстоит многое узнать о пиратах
You Have a Lot to Learn About Pirates
Сезон 1
Серия 5
24 декабря 2024
Снова ноль друзей
Zero Friends Again
Сезон 1
Серия 6
31 декабря 2024
У нас будут большие неприятности
We're Gonna Be in So Much Trouble
Сезон 1
Серия 7
7 января 2025
Настоящие хорошие парни
The Real Good Guys
Сезон 1
Серия 8
14 января 2025
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667