Звездные войны: Опорная команда
Новости
Новости о сериале «Звездные войны: Опорная команда»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Звездные войны: Опорная команда»
Вся информация о сериале
Джуд Лоу берет под крыло потерявшихся детей в трейлере сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Это шоу, вдохновленное фильмом «Балбесы» (1985), рассчитано в первую очередь на подростковую и семейную аудиторию.
Написать
2 ноября 2024 11:52
«Белоснежка», «Моана 2», «Муфаса»: какие трейлеры показали в ходе D23
Disney продолжает делать ставку на развитие имеющихся успешных франшиз.
Написать
12 августа 2024 10:32
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»
В трейлере присутствует сцена из сериала «Опорная команда» с Джудом Лоу.
Написать
5 мая 2023 14:01
«Звездные войны»: Дэйзи Ридли вновь сыграет Рей, трейлер «Асоки» и многое другое
В столице Великобритании стартовал ежегодный фестиваль Star Wars Celebration.
Написать
7 апреля 2023 15:52
Режиссеры «Всё везде и сразу» поработают над сериалом «Звездные войны: Опорная команда»
Обладатели премии «Оскар» сняли по крайней мере один эпизод шоу.
Написать
21 марта 2023 14:54
Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу
Шоу от режиссера «Человека-паука: Нет пути домой» будет выдержано в духе «Очень странных дел».
Написать
24 января 2023 13:11
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах
Приближается бразильский Comic Con.
Написать
29 ноября 2022 16:54
