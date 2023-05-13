Меню
Пансион
Новости
Новости о сериале «Пансион»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Пансион»
Вся информация о сериале
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов
Картины из нашей подборки ничуть не уступают голливудским хоррор-хитам.
Написать
24 января 2023 12:00
Тайны, насилие, секс: вышел интригующий трейлер мистического сериала «Пансион»
Создатели обещают, что зрителей ждет «откровенный триллер в сеттинге начала ХХ века».
Написать
21 октября 2022 10:01
Объявлена дата премьеры мини-сериала «Пансион» от создателей «Пищеблока»
Шоу о загадочном отдаленном женском пансионе, ученицы которого одна за другой сходят с ума.
Написать
20 октября 2022 16:36
