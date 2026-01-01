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Мистер и миссис Смит
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Награды и номинации «Мистер и миссис Смит»
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Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Best Television Series, Drama
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Stunt Performance
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
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