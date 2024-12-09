Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мистер и миссис Смит
Новости
Новости о сериале «Мистер и миссис Смит»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Мистер и миссис Смит»
Вся информация о сериале
Марк Эйдельштейн сыграет главную мужскую роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Проект превратился в антологию.
Написать
9 декабря 2024 11:24
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
Написать
2 мая 2024 10:00
Дональд Гловер и Майя Эрскин становятся шпионами в трейлере сериала «Мистер и миссис Смит»
Концепция этого проекта несколько отличается от оригинального фильма.
Написать
12 января 2024 10:10
Дональд Гловер и Майя Эрскин шпионят и влюбляются в трейлере сериала «Мистер и миссис Смит»
Телевизионное переосмысление блокбастера Дага Лаймана.
Написать
8 декабря 2023 10:31
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667