Статьи
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
Неясно, выйдет ли история вообще.
15 сентября 2025 09:25
Даже на Западе признали: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном уже круче фильма с Питтом и Джоли минимум в одном
Российский артист появился в касте не просто так.
13 июля 2025 08:27
Секс, шпионы, рок-н-ролл: в новом западном сериале Эйдельштейн будет охмурять (и убивать) главную звезду нашумевшего «Еретика»
Слухи об этом проекте появились еще несколько месяцев назад.
8 июля 2025 15:59
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас
Агенты под прикрытием снова в моде.
6 января 2025 07:29
Сбылись самые смелые мечты фанатов: в Голливуде решили заменить Брэда Питта российской звездой
Красавчик из «Сто лет тому вперед», но не Александр Петров.
7 декабря 2024 12:19
