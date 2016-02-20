Menu
Golos. Deti (2014), season 3
Kinoafisha
TV Shows
Golos. Deti
Seasons
Season 3
Голос. Дети
0+
Season premiere
20 February 2016
Production year
2016
Number of episodes
11
Runtime
18 hours 20 minutes
TV Show rating
7.0
Слепые прослушивания 1
Season 3
Episode 1
20 February 2016
Слепые прослушивания 2
Season 3
Episode 2
26 February 2016
Слепые прослушивания 3
Season 3
Episode 3
4 March 2016
Слепые прослушивания 4
Season 3
Episode 4
11 March 2016
Слепые прослушивания 5
Season 3
Episode 5
18 March 2016
Слепые прослушивания 6
Season 3
Episode 6
25 March 2016
Поединки 1. Команда Димы Билана
Season 3
Episode 7
1 April 2016
Поединки 2. Команда Пелагеи
Season 3
Episode 8
8 April 2016
Поединки 3. Команда Леонида Агутина
Season 3
Episode 9
15 April 2016
Дополнительный этап
Season 3
Episode 10
22 April 2016
Финал
Season 3
Episode 11
29 April 2016
