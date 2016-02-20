Menu
Golos. Deti (2014), season 3

Golos. Deti season 3 poster
Голос. Дети 0+
Season premiere 20 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 11
Runtime 18 hours 20 minutes

TV Show rating

7.0
Rate 12 votes
Слепые прослушивания 1
Season 3 Episode 1
20 February 2016
Слепые прослушивания 2
Season 3 Episode 2
26 February 2016
Слепые прослушивания 3
Season 3 Episode 3
4 March 2016
Слепые прослушивания 4
Season 3 Episode 4
11 March 2016
Слепые прослушивания 5
Season 3 Episode 5
18 March 2016
Слепые прослушивания 6
Season 3 Episode 6
25 March 2016
Поединки 1. Команда Димы Билана
Season 3 Episode 7
1 April 2016
Поединки 2. Команда Пелагеи
Season 3 Episode 8
8 April 2016
Поединки 3. Команда Леонида Агутина
Season 3 Episode 9
15 April 2016
Дополнительный этап
Season 3 Episode 10
22 April 2016
Финал
Season 3 Episode 11
29 April 2016
