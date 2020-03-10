В 6 сезоне шоу «Импровизация» зрителей ожидают встречи с полюбившимися артистами Арсением Поповым, Димой Позовым, Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном, а также ведущим Павлом Волей и многочисленными приглашенными звездами кинематографа, телевидения, спорта и Интернета. Самих актеров ждут новые испытания. Например, в задании «Шокеры», где актеров бьет током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, ужесточили правила. В качестве гостей в шоу вернулись Леван Горозия и Анна Седокова, а новыми гостями стали создатели «Женского стендапа» Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, а также Джиган, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие.