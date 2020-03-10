Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Improvizaciya (2016), season 6

Improvizaciya season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 6
Импровизация 16+
Title Сезон 6
Season premiere 10 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 29
Runtime 21 hours 45 minutes
"Improvizaciya" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Импровизация» зрителей ожидают встречи с полюбившимися артистами Арсением Поповым, Димой Позовым, Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном, а также ведущим Павлом Волей и многочисленными приглашенными звездами кинематографа, телевидения, спорта и Интернета. Самих актеров ждут новые испытания. Например, в задании «Шокеры», где актеров бьет током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, ужесточили правила. В качестве гостей в шоу вернулись Леван Горозия и Анна Седокова, а новыми гостями стали создатели «Женского стендапа» Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, а также Джиган, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие.

TV Show rating

7.1
Rate 10 votes

"Improvizaciya" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 152. Полина Гагарина
Season 6 Episode 1
10 March 2020
Выпуск 153. Елизавета Иванцив (Ёлка)
Season 6 Episode 2
17 March 2020
Выпуск 154. Стас Старовойтов
Season 6 Episode 3
24 March 2020
Выпуск 155. Демис Карибидис
Season 6 Episode 4
31 March 2020
Выпуск 156. Алан Хадзарагов (Matrang)
Season 6 Episode 5
7 April 2020
Выпуск 157. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Season 6 Episode 6
21 April 2020
Выпуск 158. Антон Криворотов
Season 6 Episode 7
28 April 2020
Выпуск 159. Чебатков, Винокур, Дедищев, Амарян
Season 6 Episode 8
12 May 2020
Выпуск 160. Zivert
Season 6 Episode 9
5 May 2020
Выпуск 161. Денис Дорохов и Александр Пташенчук
Season 6 Episode 10
19 May 2020
Выпуск 162. Алексей Щербаков
Season 6 Episode 11
22 September 2020
Выпуск 163. Ольга Бузова
Season 6 Episode 12
29 September 2020
Выпуск 164. Jony
Season 6 Episode 13
6 October 2020
Выпуск 165. Дмитрий Шепелев
Season 6 Episode 14
13 October 2020
Выпуск 166. Дмитрий Хрусталёв
Season 6 Episode 15
27 October 2020
Выпуск 167. Дмитрий Губерниев
Season 6 Episode 16
3 November 2020
Выпуск 168. Алексей Смирнов
Season 6 Episode 17
10 November 2020
Выпуск 169. Анна Седокова
Season 6 Episode 18
17 November 2020
Выпуск 170. Азамат Мусагалиев
Season 6 Episode 19
24 November 2020
Выпуск 171. Нурлан Сабуров
Season 6 Episode 20
9 March 2021
Выпуск 172. Митя Фомин
Season 6 Episode 21
16 March 2021
Выпуск 173. Niletto
Season 6 Episode 22
23 March 2021
Выпуск 174. Сергей Лазарев
Season 6 Episode 23
6 April 2021
Выпуск 175. Ида Галич
Season 6 Episode 24
13 April 2021
Выпуск 176. Лена Темникова
Season 6 Episode 25
20 April 2021
Выпуск 177. Влад Топалов и Регина Тодоренко
Season 6 Episode 26
27 April 2021
Выпуск 178. Клава Кока
Season 6 Episode 27
11 May 2021
Выпуск 179. Марина Федункив
Season 6 Episode 28
18 May 2021
Выпуск 180. Карина Кросс
Season 6 Episode 29
1 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more