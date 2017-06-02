В 3 сезоне шоу «Импровизация» Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун без всякого сценария и не используя никаких «заготовок» к шоу создают сценки по заданию ведущего и звездных гостей. Все шутки и скетчи появляются в режиме реального времени. В новом сезоне представлены рубрики «Странный ресторан», во время которой гости должны определить название заведения по выступлению, а также «Стоп-кадр», где гость застывает в позе, и комики должны обыграть «живую скульптуру». Гостями стали известный шоумен Тимур Родригез, комик Гарик Харламов, певица Нюша, артист Сергей Лазарев и другие.