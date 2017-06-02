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Improvizaciya (2016), season 3

Improvizaciya season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Improvizaciya Seasons Season 3
Импровизация 16+
Title Сезон 3
Season premiere 2 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Improvizaciya" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Импровизация» Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун без всякого сценария и не используя никаких «заготовок» к шоу создают сценки по заданию ведущего и звездных гостей. Все шутки и скетчи появляются в режиме реального времени. В новом сезоне представлены рубрики «Странный ресторан», во время которой гости должны определить название заведения по выступлению, а также «Стоп-кадр», где гость застывает в позе, и комики должны обыграть «живую скульптуру». Гостями стали известный шоумен Тимур Родригез, комик Гарик Харламов, певица Нюша, артист Сергей Лазарев и другие.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes

"Improvizaciya" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 42. Гарик Харламов
Season 3 Episode 1
2 June 2017
Выпуск 43. Тимур Родригез
Season 3 Episode 2
9 June 2017
Выпуск 44. Станислав Ярушин
Season 3 Episode 3
16 June 2017
Выпуск 45. Quest Pistols Show
Season 3 Episode 4
23 June 2017
Выпуск 46. Не вошедшее в эфир
Season 3 Episode 5
30 June 2017
Выпуск 47. Екатерина Варнава
Season 3 Episode 6
10 August 2017
Выпуск 48. Группа "MBand"
Season 3 Episode 7
17 August 2017
Выпуск 49. Александр Незлобин
Season 3 Episode 8
24 August 2017
Выпуск 50. Надежда Сысоева
Season 3 Episode 9
31 August 2017
Выпуск 51. Александр Гудков
Season 3 Episode 10
7 September 2017
Выпуск 52. Сергей Гореликов
Season 3 Episode 11
14 September 2017
Выпуск 53. Анна Иванова (Ханна)
Season 3 Episode 12
21 September 2017
Выпуск 54. Матвей Мельников (Мот)
Season 3 Episode 13
28 September 2017
Выпуск 55. Дайджест #5
Season 3 Episode 14
12 October 2017
Выпуск 56. Мария Кравченко
Season 3 Episode 15
19 October 2017
Выпуск 57. Эдуард Выграновский (Скруджи)
Season 3 Episode 16
26 October 2017
Выпуск 58. Ольга Бузова
Season 3 Episode 17
9 November 2017
Выпуск 59. Дайджест #6
Season 3 Episode 18
16 November 2017
Выпуск 60. Ольга Серябкина (Molly)
Season 3 Episode 19
21 November 2017
Выпуск 61. Катя Иванчикова (IOWA)
Season 3 Episode 20
28 November 2017
Выпуск 62. Нурлан Сабуров
Season 3 Episode 21
5 December 2017
Выпуск 63. Сергей Лазарев
Season 3 Episode 22
19 December 2017
Выпуск 64. Нюша Шурочкина
Season 3 Episode 23
26 December 2017
Выпуск 65. Дайджест #7
Season 3 Episode 24
31 December 2017
Выпуск 66. Иванов, Смирнов, Соболев
Season 3 Episode 25
6 February 2018
Выпуск 67. Елена Исинбаева
Season 3 Episode 26
13 February 2018
Выпуск 68. Новогодний 2017/2018
Season 3 Episode 27
20 February 2018
Выпуск 69. Дайджест #8
Season 3 Episode 28
6 March 2018
Выпуск 70. Дайджест #9
Season 3 Episode 29
13 March 2018
Выпуск 71. Арарат Кещян
Season 3 Episode 30
6 February 2018
Выпуск 72. Сергей Жуков
Season 3 Episode 31
13 February 2018
Выпуск 73. Евгений Кулик
Season 3 Episode 32
20 February 2018
Выпуск 74. Дайджест #10
Season 3 Episode 33
27 February 2018
Выпуск 75. Слава Комиссаренко
Season 3 Episode 34
6 March 2018
Выпуск 76. Регина Тодоренко
Season 3 Episode 35
13 March 2018
Выпуск 77. Дайджест #11
Season 3 Episode 36
20 March 2018
TV series release schedule
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