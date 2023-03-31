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Киноафиша Новости Билл Скарсгард не вернется к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри»

Билл Скарсгард не вернется к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри»

31 марта 2023 14:11
Билл Скарсгард не вернется к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри»

С актером пока никто не связывался.

В прошлом месяце стриминговый сервис HBO Max официально заказал производство сериала «Добро пожаловать в Дерри», который станет многосерийным приквелом хоррор-дилогии «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. Детальной информации о сериале пока нет, но предполагается, зрителей ждет история происхождения клоуна-убийцы Пеннивайза, которого в дилогии сыграл Билл Скарсгард.

Логично было ожидать, что актер вернется к роли злодея в предстоящем сериале, однако в свежем интервью для Jake’s Takes Скарсгард опроверг эти домыслы. По словам звезды, на данном этапе с ним еще не связывались, но если образ в итоге воплотит кто-то другой, он не расстроится:

«В данный момент я не задействован в этом проекте. Если роль сыграет кто-то другой, то мой совет ему таков: сделай это самостоятельно, то есть по-своему. Получай от этого удовольствие. Что мне особенно понравилось в этом персонаже, так это то, насколько он был абстрактен».

Шоураннермми выступают Брэд Калеб Кейн и соавтор «Чудо-женщины» Джейсон Фукс. Исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов, включая пилотный, является Андрес Мускетти, снявший исходную дилогию. Творческая команда намерена значительно расширить существующую мифологию оригинального произведения.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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