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Последний король Креста 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний король Креста
Киноафиша Сериалы Последний король Креста Сезоны Сезон 1

Last King of the Cross
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний король Креста»

В 1 сезоне сериала «Последний король Креста» Джон Ибрагим сумел превратиться из мигранта без гроша за душой в самого одиозного магната в Сиднее. Он управляет несколькими ночными заведениями и прожигает жизнь. В это время районом Кинг-Кросс продолжает управлять легендарный Эзра Шипман. Ему нет равных во всем, что связано с предпринимательством — будь то игры на бирже или надзор за нелегальными казино, бизнесом в сфере сексуальных услуг и стриптиз-клубами. На протяжении трех поколений Эзра слыл самой влиятельной фигурой в Австралии, но теперь стал слишком стар. Пришла пора задуматься, кому он сможет доверить свои дела.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Последний король Креста График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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