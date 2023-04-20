Меню
Сериалы
Мэйфейрские ведьмы
Новости
Новости о сериале «Мэйфейрские ведьмы»
Вся информация о сериале
Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала
Сериал от создателя «Спасти мистера Бэнкса» будет посвящен тайному обществу «психодетективов».
Написать
20 апреля 2023 15:02
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
История трансформации колдуньи из злобной карги в повелительницу тьмы.
Написать
7 марта 2023 10:00
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
AMC планирует кроссовер сериалов «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы»
Продюсер обоих шоу намекнул, что в них есть общий персонаж, создающий между проектами странную связь.
Написать
11 января 2023 14:37
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
Написать
11 января 2023 12:00
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио
От триллеров про маньяков до сатирических сериалов.
Написать
9 января 2023 14:00
Александра Даддарио узнает о своей мистической родословной в трейлере сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Сверхъестественная драма в рамках вселенной Энн Райс получила дату премьеры.
Написать
7 октября 2022 13:23
