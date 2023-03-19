Во 2 сезоне сериала «Клан» история преступной семейки из Дублина, которая случайно оказалась втянута в серьезные бандитские разборки, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Кинселлы вступили в схватку с могущественными мафиози. На стороне их противников есть численное и финансовое преимущество, но Кинселлы держатся друг за друга и не намерены сдаваться без боя. Несмотря на то, что бизнес героев провалился, а партнеры расторгли с ними деловые отношения, они разрабатывают дальнейший план действий. Первый сезон заканчивается встречей Эймона и Аманды, которые собрались положить конец войне.