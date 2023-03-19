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Клан 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Клан
Киноафиша Сериалы Клан Сезоны Сезон 2

Kin
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клан»

Во 2 сезоне сериала «Клан» история преступной семейки из Дублина, которая случайно оказалась втянута в серьезные бандитские разборки, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Кинселлы вступили в схватку с могущественными мафиози. На стороне их противников есть численное и финансовое преимущество, но Кинселлы держатся друг за друга и не намерены сдаваться без боя. Несмотря на то, что бизнес героев провалился, а партнеры расторгли с ними деловые отношения, они разрабатывают дальнейший план действий. Первый сезон заканчивается встречей Эймона и Аманды, которые собрались положить конец войне.

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Список серий 2-го сезона сериала «Клан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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