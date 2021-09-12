В 1 сезоне сериала «Клан» события разворачиваются в небольшом городке, где кипят нешуточные страсти. Криминальный клан Кинселл оказывается втянут в битву против мафиозной структуры под предводительством влиятельного наркобарона Эймона Каннингема, который недавно потерял сына. Из-за численного преимущества, недостатка финансовых средств и вооружения Кинселлам приходится прятаться в своем убежище в Дублине. Их бизнес рушится, как карточный домик, а партнеры постепенно уходят один за другим. Но у них есть то, чего нет у противоборствующей стороны: семейственность и нерушимые кровные узы.