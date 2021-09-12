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Клан 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клан
Киноафиша Сериалы Клан Сезоны Сезон 1

Kin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клан»

В 1 сезоне сериала «Клан» события разворачиваются в небольшом городке, где кипят нешуточные страсти. Криминальный клан Кинселл оказывается втянут в битву против мафиозной структуры под предводительством влиятельного наркобарона Эймона Каннингема, который недавно потерял сына. Из-за численного преимущества, недостатка финансовых средств и вооружения Кинселлам приходится прятаться в своем убежище в Дублине. Их бизнес рушится, как карточный домик, а партнеры постепенно уходят один за другим. Но у них есть то, чего нет у противоборствующей стороны: семейственность и нерушимые кровные узы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Клан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2021
График выхода всех сериалов
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