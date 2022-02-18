В 1 сезоне сериала «Запасный выход» в одном провинциальном морге работают два необычных санитара. Николай Кедров когда-то служил оперативником в отделе полиции, а Павел Шишко, или, как его все называют, Пал Палыч, напротив, промышлял уголовными преступлениями. Однако теперь он раскаялся и спокойно коротает пенсионные годы за непыльной работенкой. Друг друга эта парочка, по понятным причинам, на дух не переваривает. Но все меняется, когда к ним за отчетом приходит молодой неудачливый лейтенант Дима Сайкин. Лишь взглянув на тело, опытные мент и уголовник определяют убийцу, что очень помогает парню в расследовании.