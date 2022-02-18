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Запасный выход 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Запасный выход
Киноафиша Сериалы Запасный выход Сезоны Сезон 1

Запасный выход 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запасный выход»

В 1 сезоне сериала «Запасный выход» в одном провинциальном морге работают два необычных санитара. Николай Кедров когда-то служил оперативником в отделе полиции, а Павел Шишко, или, как его все называют, Пал Палыч, напротив, промышлял уголовными преступлениями. Однако теперь он раскаялся и спокойно коротает пенсионные годы за непыльной работенкой. Друг друга эта парочка, по понятным причинам, на дух не переваривает. Но все меняется, когда к ним за отчетом приходит молодой неудачливый лейтенант Дима Сайкин. Лишь взглянув на тело, опытные мент и уголовник определяют убийцу, что очень помогает парню в расследовании.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Запасный выход» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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