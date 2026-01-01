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Фильмография
Яна Сивакова
Yana Sivakova
Киноафиша
Персоны
Яна Сивакова
Яна Сивакова
Yana Sivakova
Дата рождения
21 ноября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Невель, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Яны Сиваковой
Родилась 21 ноября 1993 года. Невель, Россия.
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Популярные фильмы
7.0
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(2021)
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(2022)
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(2021)
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Запасный выход
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2022, Россия
7
Душегубы
мистика
2021, Россия
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