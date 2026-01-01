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Яна Сивакова
Яна Сивакова Yana Sivakova
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Яна Сивакова

Yana Sivakova

Дата рождения
21 ноября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Невель, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Биография Яны Сиваковой

Родилась 21 ноября 1993 года. Невель, Россия.

Популярные фильмы

Душегубы 7.0
Душегубы (2021)
Запасный выход 6.6
Запасный выход (2022)
Близнец 0.0
Близнец (2021)

Фильмография Яны Сиваковой

Запасный выход 6.6
Запасный выход
комедия, детектив 2022, Россия
Душегубы 7
Душегубы
мистика 2021, Россия
Близнец
Близнец
драма, детектив, мини-сериал 2021, Россия
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