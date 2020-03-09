Главный герой сериала «Дельфин» – полицейский Андрей Кораблев, умеющий общаться с дельфинами. По крайней мере, он сам в это верит. Когда дедушка Андрея погибает в море, парень возвращается из Москвы на свою малую родину – в Южноморск. Он хочет не только похоронить Деда, но и выяснить, кто виноват в его смерти. Он знакомится с Инной из института океанографии и ее дельфином Василисой. Новая водоплавающая подруга «рассказывает» Андрею, что бывший бандит Боровиков скупает землю на побережье. Но Дед не хотел продавать участок.