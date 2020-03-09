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Киноафиша Сериалы Дельфин
Дельфин (2020 - 2022) Дельфин 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

Главный герой сериала «Дельфин» – полицейский Андрей Кораблев, умеющий общаться с дельфинами. По крайней мере, он сам в это верит. Когда дедушка Андрея погибает в море, парень возвращается из Москвы на свою малую родину – в Южноморск. Он хочет не только похоронить Деда, но и выяснить, кто виноват в его смерти. Он знакомится с Инной из института океанографии и ее дельфином Василисой. Новая водоплавающая подруга «рассказывает» Андрею, что бывший бандит Боровиков скупает землю на побережье. Но Дед не хотел продавать участок.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Сергей Колос
Сергей Колос
Максим Максимов
Денис Старков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дельфин - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Сезон 2
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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