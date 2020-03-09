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Дельфин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дельфин
Киноафиша Сериалы Дельфин Сезоны Сезон 1

Дельфин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дельфин»

В 1 сезоне сериала «Дельфин» молодой талантливый полицейский Андрей Кораблев живет и работает в Москве. Однажды парню сообщают о гибели его последнего родственника. Дедушка Андрея утонул, выйдя на лодке в море в родном городке Южноморске. Но он был опытным рыбаком, так что его внук уверен: здесь не обошлось без стороннего вмешательства. Он приезжает на малую родину и начинает собственное расследование. Вскоре герой узнает, что бывший бандит Сергей Боровиков пытался купить участок Деда, но тот был против. Подсказки Андрею дают дельфины, с которыми парень, как он уверяет, умеет общаться с детства.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дельфин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2020
График выхода всех сериалов
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