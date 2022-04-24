Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Газлит 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Газлит
Киноафиша Сериалы Газлит Сезоны Сезон 1

Gaslit
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Газлит»

В 1 сезоне сериала «Газлит» события разворачиваются вокруг Уотергейтского скандала, который вызвал широкий общественный резонанс в Штатах в 1972-1974 годах и привел к отставке политического лидера Ричарда Никсона. Многие социологи называли Уотергейтский скандал самым серьезным политическим кризисом мирного времени в США. В центре событий оказываются люди, которые были косвенно связаны с судебным разбирательством. Многие из них являлись приближенными Ричарда Никсона и оказали влияние на исход дела. Досрочное прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном стало уникальным случаем в истории страны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Газлит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Буду Will
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2022
Калифорния California
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2022
Король Джордж King George
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2022
Неправильно само по себе Malum in Se
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2022
Медовый месяц Honeymoon
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2022
Таффи Tuffy
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2022
Год крысы Year of the Rat
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2022
Последние дни Final Days
Сезон 1 Серия 8
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше