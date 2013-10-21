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Дело чести 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дело чести
Киноафиша Сериалы Дело чести Сезоны Сезон 1

Дело чести 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дело чести»

В 1 сезоне сериала «Дело чести» события разворачиваются в нулевые. Отец Саши и Вани Назаровых потратил все имеющиеся средства на открытие магазина, специализирующегося на продаже техники. Но спустя некоторое время после открытия в павильоне происходит ограбление. Глава семейства не смог пережить обрушившийся на него удар и свел счеты с жизнью. После этого мать ребят повредилась рассудком. Ваня и Саша осознают, что ограбление, которое стоило им потери родителей, не было случайным. Они намерены мстить, но каждый хочет делать это по-своему. Ваня проникает в криминальный мир, а Саша отправляется учиться юриспруденции.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дело чести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 октября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 ноября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 ноября 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 ноября 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 ноября 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 ноября 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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