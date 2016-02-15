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Провокатор 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Провокатор
Киноафиша Сериалы Провокатор Сезоны Сезон 1

Провокатор 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провокатор»

В 1 сезоне сериала «Провокатор» Антон работает при МВД. Его задача – вывести коррупционеров на чистую воду. Однако мало кто знает об истинной цели героя. Мужчина хочет отомстить сослуживцам отца, которые подставили его и косвенно несут ответственность за его смерть в тюрьме. Вся жизнь Антона течет «под прикрытием». На частую жизнь времени у него не хватает. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к нему в особых случаях, когда нет другого способа поймать преступника, который кичится своей безнаказанностью. Никто не ограничивает Антона в его действиях. У него нет жестких рамок и регламента.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Провокатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 февраля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 апреля 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 мая 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 мая 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 мая 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 мая 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 июня 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
13 июня 2016
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
20 июня 2016
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
27 июня 2016
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
4 июля 2016
График выхода всех сериалов
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