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Невский 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 4

Nevskij 16+
Оригинальное название Сезон 4. Тень Архитектора
Название Сезон 4. Тень Архитектора
Премьера сезона 25 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Невский»

В 4 сезоне сериала «Невский: Тень Архитектора» после предыдущих событий и гибели близкого друга Павел Семенов решает все же вернуться к своей старой работе в центральном управлении МВД Санкт-Петербурга. Теперь он оказывается под началом полковника Михайлова, который намерен навести строгий порядок в своем районе. Но ни коллеги, ни новый шеф не знают, что Паша намеревается установить справедливость и лично отомстить за смерть Фомы. За помощью он обращается к одному из членов группировки Архитектора – Семенчуку. У него полицейский учится профессионально «ликвидировать» врагов.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Чёрная полоса
Сезон 4 Серия 1
25 февраля 2020
Ликвидация
Сезон 4 Серия 2
25 февраля 2020
Пришёл, увидел, победил
Сезон 4 Серия 3
26 февраля 2020
Ничья
Сезон 4 Серия 4
26 февраля 2020
Последний бой
Сезон 4 Серия 5
27 февраля 2020
Судный день
Сезон 4 Серия 6
27 февраля 2020
Чёрное и белое
Сезон 4 Серия 7
28 февраля 2020
Приговор
Сезон 4 Серия 8
28 февраля 2020
Простая формальность
Сезон 4 Серия 9
2 марта 2020
Мясники
Сезон 4 Серия 10
2 марта 2020
Никаких правил
Сезон 4 Серия 11
3 марта 2020
Исчезновение
Сезон 4 Серия 12
3 марта 2020
Где мой сын?
Сезон 4 Серия 13
4 марта 2020
Петля
Сезон 4 Серия 14
4 марта 2020
Сопутствующие потери
Сезон 4 Серия 15
5 марта 2020
Я всё про вас знаю
Сезон 4 Серия 16
5 марта 2020
Бойня
Сезон 4 Серия 17
6 марта 2020
Посредник
Сезон 4 Серия 18
6 марта 2020
Концерт для одинокого слушателя
Сезон 4 Серия 19
10 марта 2020
Понять, простить
Сезон 4 Серия 20
10 марта 2020
Операция
Сезон 4 Серия 21
11 марта 2020
Встреча старых друзей
Сезон 4 Серия 22
11 марта 2020
Группа расформирована
Сезон 4 Серия 23
12 марта 2020
Деньги решают всё
Сезон 4 Серия 24
12 марта 2020
Пятнадцать минут
Сезон 4 Серия 25
13 марта 2020
Адреналин
Сезон 4 Серия 26
13 марта 2020
Последний Архитектор
Сезон 4 Серия 27
16 марта 2020
Чувство юмора
Сезон 4 Серия 28
16 марта 2020
Большая игра
Сезон 4 Серия 29
17 марта 2020
Настоящий Архитектор
Сезон 4 Серия 30
17 марта 2020
График выхода всех сериалов
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