В 7-м сезоне сериала «Невский» продолжается история капитана полиции Павла Семенова, который работает в одном из спальных районов Северной столицы. Он часто вынужден вовлекаться в уличные драки, проникать в наркоманские притоны и задерживать преступников. Главный герой привык действовать незамедлительно, ведь иначе он рискует попасть под пулю. Этого Павел не может допустить, поскольку дома его ждут супруга Юля и сын Саша. Но однажды он все-таки идет на риск, чтобы спасти дочь известного предпринимателя...