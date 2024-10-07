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Невский 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 7

Nevskij 16+
Название Сезон 7. Близкий враг
Премьера сезона 7 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Невский»

В 7-м сезоне сериала «Невский» продолжается история капитана полиции Павла Семенова, который работает в одном из спальных районов Северной столицы. Он часто вынужден вовлекаться в уличные драки, проникать в наркоманские притоны и задерживать преступников. Главный герой привык действовать незамедлительно, ведь иначе он рискует попасть под пулю. Этого Павел не может допустить, поскольку дома его ждут супруга Юля и сын Саша. Но однажды он все-таки идет на риск, чтобы спасти дочь известного предпринимателя... 

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 7 Серия 1
7 октября 2024
Серия 2
Сезон 7 Серия 2
7 октября 2024
Серия 3
Сезон 7 Серия 3
8 октября 2024
Серия 4
Сезон 7 Серия 4
8 октября 2024
Серия 5
Сезон 7 Серия 5
9 октября 2024
Серия 6
Сезон 7 Серия 6
9 октября 2024
Серия 7
Сезон 7 Серия 7
10 октября 2024
Серия 8
Сезон 7 Серия 8
10 октября 2024
Серия 9
Сезон 7 Серия 9
11 октября 2024
Серия 10
Сезон 7 Серия 10
11 октября 2024
Серия 11
Сезон 7 Серия 11
14 октября 2024
Серия 12
Сезон 7 Серия 12
14 октября 2024
Серия 13
Сезон 7 Серия 13
15 октября 2024
Серия 14
Сезон 7 Серия 14
15 октября 2024
Серия 15
Сезон 7 Серия 15
16 октября 2024
Серия 16
Сезон 7 Серия 16
16 октября 2024
Серия 17
Сезон 7 Серия 17
17 октября 2024
Серия 18
Сезон 7 Серия 18
17 октября 2024
Серия 19
Сезон 7 Серия 19
18 октября 2024
Серия 20
Сезон 7 Серия 20
18 октября 2024
193
Сезон 7 Серия 21
21 октября 2024
194
Сезон 7 Серия 22
21 октября 2024
195
Сезон 7 Серия 23
22 октября 2024
196
Сезон 7 Серия 24
22 октября 2024
197
Сезон 7 Серия 25
23 октября 2024
198
Сезон 7 Серия 26
23 октября 2024
199
Сезон 7 Серия 27
24 октября 2024
200
Сезон 7 Серия 28
24 октября 2024
201
Сезон 7 Серия 29
25 октября 2024
202
Сезон 7 Серия 30
25 октября 2024
График выхода всех сериалов
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