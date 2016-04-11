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Невский 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 1

Nevskij 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невский»

В 1 сезоне сериала «Невский» капитан полиции Павел Семенов отправляется на очередное малоприятное и опасное служебное задание. Мужчина работает участковым в одном из отдаленных спальных районов Петербурга. Ежедневно он разнимает пьяные драки, закрывает подпольные бордели и наркопритоны, рискуя своей жизнью. Но на сей раз ему улыбается удача: при исполнении он спасает от бандитов дочь влиятельного предпринимателя Латышева. Тот щедро благодарит героя, предлагая ему перевестись в центральное отделение полиции на Невском проспекте. Ради благополучия своей семьи Паша соглашается.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Без оружия
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2016
Последний свидетель
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2016
Добро пожаловать в клуб
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2016
Конфликт интересов
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2016
Смертник
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2016
Новый взгляд на старое дело
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2016
Каждый сам за себя
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2016
Об этом никто не узнает
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2016
Свободный поиск
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2016
Ты теряешь форму
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2016
Принципы капитана Семёнова
Сезон 1 Серия 11
14 апреля 2016
Опасен при задержании
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2016
Чистый розыск
Сезон 1 Серия 13
15 апреля 2016
Обида
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2016
Мы с тобой одной крови
Сезон 1 Серия 15
15 апреля 2016
Перспективный сотрудник
Сезон 1 Серия 16
18 апреля 2016
Сомнительные связи
Сезон 1 Серия 17
18 апреля 2016
Я – не он
Сезон 1 Серия 18
18 апреля 2016
Самый безопасный район
Сезон 1 Серия 19
19 апреля 2016
Свой человек
Сезон 1 Серия 20
19 апреля 2016
Мент и полицейский
Сезон 1 Серия 21
19 апреля 2016
Он вернулся
Сезон 1 Серия 22
20 апреля 2016
Крыша
Сезон 1 Серия 23
20 апреля 2016
Тень Архитектора
Сезон 1 Серия 24
20 апреля 2016
Ложный ход
Сезон 1 Серия 25
21 апреля 2016
Под подозрением
Сезон 1 Серия 26
21 апреля 2016
Под колпаком
Сезон 1 Серия 27
21 апреля 2016
Семейные ценности
Сезон 1 Серия 28
22 апреля 2016
Найти и уничтожить
Сезон 1 Серия 29
22 апреля 2016
Приговор
Сезон 1 Серия 30
22 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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