В 1 сезоне сериала «Невский» капитан полиции Павел Семенов отправляется на очередное малоприятное и опасное служебное задание. Мужчина работает участковым в одном из отдаленных спальных районов Петербурга. Ежедневно он разнимает пьяные драки, закрывает подпольные бордели и наркопритоны, рискуя своей жизнью. Но на сей раз ему улыбается удача: при исполнении он спасает от бандитов дочь влиятельного предпринимателя Латышева. Тот щедро благодарит героя, предлагая ему перевестись в центральное отделение полиции на Невском проспекте. Ради благополучия своей семьи Паша соглашается.