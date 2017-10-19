Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Невский 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 2

Nevskij 16+
Название Сезон 2. Проверка на прочность
Премьера сезона 19 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 32
Продолжительность сезона 27 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Невский»

Во 2 сезоне сериала «Невский: Проверка на прочность» события разворачиваются через два года после поимки киллера Архитектора. Майор Павел Семенов по-прежнему работает в главном отделе петербургской полиции на Невском проспекте. Он с трудом переживает то, что преступником оказался его близкий друг и коллега Назаров. Кроме того, за решеткой оказывается и любимая жена Паши – Юля, случайно застрелившая бандита из травматического пистолета. После стольких потрясений мужчина решает посвятить жизнь воспитанию маленького сына и оставить службу. Но враги не желают отпускать его так просто.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Вольный стрелок
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2017
Свидетель обвинения
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2017
Покемон
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2017
Я всех спасу
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2017
Простая работа
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2017
Мишень
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2017
Сутки
Сезон 2 Серия 7
23 октября 2017
Киллер номер один
Сезон 2 Серия 8
23 октября 2017
Праздника не будет
Сезон 2 Серия 9
23 октября 2017
На крючке
Сезон 2 Серия 10
24 октября 2017
Комбинация
Сезон 2 Серия 11
24 октября 2017
Я тебя знаю
Сезон 2 Серия 12
24 октября 2017
Что было, то и будет
Сезон 2 Серия 13
25 октября 2017
Юбилей
Сезон 2 Серия 14
25 октября 2017
Один из нас
Сезон 2 Серия 15
25 октября 2017
За всё надо платить
Сезон 2 Серия 16
26 октября 2017
Чужие грехи
Сезон 2 Серия 17
26 октября 2017
Время жестоких
Сезон 2 Серия 18
26 октября 2017
Буря
Сезон 2 Серия 19
27 октября 2017
Симбиоз
Сезон 2 Серия 20
27 октября 2017
Опознание
Сезон 2 Серия 21
27 октября 2017
Кого хочешь выбирай
Сезон 2 Серия 22
27 октября 2017
Награда для героя
Сезон 2 Серия 23
19 февраля 2018
Похищение
Сезон 2 Серия 24
19 февраля 2018
Слепая зона
Сезон 2 Серия 25
20 февраля 2018
56 Сволочи
Сезон 2 Серия 26
20 февраля 2018
Выхода нет
Сезон 2 Серия 27
21 февраля 2018
Это был ты
Сезон 2 Серия 28
21 февраля 2018
Ультиматум
Сезон 2 Серия 29
22 февраля 2018
Кто ты?
Сезон 2 Серия 30
22 февраля 2018
Задержание
Сезон 2 Серия 31
23 февраля 2018
Фото на память
Сезон 2 Серия 32
23 февраля 2018
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше