Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Невский 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 6

Nevskij 16+
Название Сезон 6. Расплата за справедливость
Премьера сезона 10 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Невский»

В 6 сезоне сериала «Невский» Павел Семенов оказался арестован после того, как он открыл огонь по злоумышленнику, который угрожал мирным гражданам фальшивым оружием. Полицейский оказался за решеткой. Татьяна Белова ушла из правоохранительных органов. Чтобы не остаться без денег, она начала заниматься розыском беглых преступников, за поимку которых полагается щедрое вознаграждение. Подполковник Юрий Окунько стал главой УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и пригласил к себе Андрея Михайлова, который решил и дальше работать в полиции. Тем временем следователи СК узнали, что взяли не того...

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
10 апреля 2023
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
10 апреля 2023
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
11 апреля 2023
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
11 апреля 2023
Серия 5
Сезон 6 Серия 5
12 апреля 2023
Серия 6
Сезон 6 Серия 6
12 апреля 2023
Серия 7
Сезон 6 Серия 7
13 апреля 2023
Серия 8
Сезон 6 Серия 8
13 апреля 2023
Серия 9
Сезон 6 Серия 9
14 апреля 2023
Серия 10
Сезон 6 Серия 10
14 апреля 2023
Серия 11
Сезон 6 Серия 11
17 апреля 2023
Серия 12
Сезон 6 Серия 12
17 апреля 2023
Серия 13
Сезон 6 Серия 13
18 апреля 2023
Серия 14
Сезон 6 Серия 14
18 апреля 2023
Серия 15
Сезон 6 Серия 15
19 апреля 2023
Серия 16
Сезон 6 Серия 16
19 апреля 2023
Серия 17
Сезон 6 Серия 17
20 апреля 2023
Серия 18
Сезон 6 Серия 18
20 апреля 2023
Серия 19
Сезон 6 Серия 19
21 апреля 2023
Серия 20
Сезон 6 Серия 20
21 апреля 2023
Серия 21
Сезон 6 Серия 21
24 апреля 2023
Серия 22
Сезон 6 Серия 22
24 апреля 2023
Серия 23
Сезон 6 Серия 23
25 апреля 2023
Серия 24
Сезон 6 Серия 24
25 апреля 2023
Серия 25
Сезон 6 Серия 25
26 апреля 2023
Серия 26
Сезон 6 Серия 26
26 апреля 2023
Серия 27
Сезон 6 Серия 27
27 апреля 2023
Серия 28
Сезон 6 Серия 28
27 апреля 2023
Серия 29
Сезон 6 Серия 29
28 апреля 2023
Серия 30
Сезон 6 Серия 30
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше