В 5 сезоне сериала «Невский: Охота на Архитектора» ФСБ проваливает операцию по задержанию киллера, а в лесу обнаруживается тело убитого Семенчука. После этих событий полковника Михайлова отправляют работать из фешенебельного центрального управления в один из криминальных спальных районов Питера. Его место начальника на Невском занимает главный герой сериала – майор Павел Семенов. Сотрудники ФСБ подозревают его в связи с Архитектором… или даже в том, что он сам и есть Архитектор. Однако прямых доказательств у них нет, поэтому за Семеновым и его семьей устанавливают постоянную слежку.