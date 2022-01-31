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Невский 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 5

Nevskij 16+
Оригинальное название Сезон 5. Охота на Архитектора
Название Сезон 5. Охота на Архитектора
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Невский»

В 5 сезоне сериала «Невский: Охота на Архитектора» ФСБ проваливает операцию по задержанию киллера, а в лесу обнаруживается тело убитого Семенчука. После этих событий полковника Михайлова отправляют работать из фешенебельного центрального управления в один из криминальных спальных районов Питера. Его место начальника на Невском занимает главный герой сериала – майор Павел Семенов. Сотрудники ФСБ подозревают его в связи с Архитектором… или даже в том, что он сам и есть Архитектор. Однако прямых доказательств у них нет, поэтому за Семеновым и его семьей устанавливают постоянную слежку.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Одиночка
Сезон 5 Серия 1
31 января 2022
Привет с того света
Сезон 5 Серия 2
31 января 2022
Законы улиц
Сезон 5 Серия 3
31 января 2022
Мертвец
Сезон 5 Серия 4
1 февраля 2022
Защитный рефлекс
Сезон 5 Серия 5
1 февраля 2022
Смертный приговор
Сезон 5 Серия 6
1 февраля 2022
Тишина
Сезон 5 Серия 7
2 февраля 2022
Сезон охоты
Сезон 5 Серия 8
2 февраля 2022
Мир, в котором мы живём
Сезон 5 Серия 9
2 февраля 2022
Я могу тебе верить
Сезон 5 Серия 10
3 февраля 2022
Личная просьба
Сезон 5 Серия 11
3 февраля 2022
Вакцинация
Сезон 5 Серия 12
3 февраля 2022
Первое января
Сезон 5 Серия 13
4 февраля 2022
Приговор
Сезон 5 Серия 14
4 февраля 2022
Игра с огнём
Сезон 5 Серия 15
4 февраля 2022
Чужая жизнь
Сезон 5 Серия 16
7 февраля 2022
Вдова архитектора
Сезон 5 Серия 17
7 февраля 2022
Отдельное поручение
Сезон 5 Серия 18
7 февраля 2022
Это Питер, детка!
Сезон 5 Серия 19
8 февраля 2022
Юля
Сезон 5 Серия 20
8 февраля 2022
Отец и сын
Сезон 5 Серия 21
8 февраля 2022
Белая смерть
Сезон 5 Серия 22
9 февраля 2022
Личный мотив
Сезон 5 Серия 23
9 февраля 2022
Объективность и беспристрастность
Сезон 5 Серия 24
9 февраля 2022
Особое задание
Сезон 5 Серия 25
10 февраля 2022
Я тебя ненавижу
Сезон 5 Серия 26
10 февраля 2022
Завещание Архитектора
Сезон 5 Серия 27
10 февраля 2022
Выстрел на поражение
Сезон 5 Серия 28
11 февраля 2022
Логово
Сезон 5 Серия 29
11 февраля 2022
Задержание
Сезон 5 Серия 30
11 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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