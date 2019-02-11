В 3 сезоне сериала «Невский: Чужой среди чужих» начальником Центрального петербургского управления МВД становится Арсеньев. Главный герой сериала майор Павел Семенов тем временем, пытается оправиться после тяжелого ранения на службе. Он не хочет больше возвращаться на опасную работу, поэтому соглашается возглавить службу безопасности своего давнего товарища Алексея Фомина. Однако выясняется, что бизнесмен связан с криминалом, и Паша вновь оказывается в центре бандитских разборок. Тем временем его несправедливо осужденная супруга Юля выходит на свободу, но вернуться к нормальной жизни ей оказывается нелегко.