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Невский 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Невский
Киноафиша Сериалы Невский Сезоны Сезон 3

Nevskij 16+
Название Сезон 3. Чужой среди чужих
Премьера сезона 11 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 17 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Невский»

В 3 сезоне сериала «Невский: Чужой среди чужих» начальником Центрального петербургского управления МВД становится Арсеньев. Главный герой сериала майор Павел Семенов тем временем, пытается оправиться после тяжелого ранения на службе. Он не хочет больше возвращаться на опасную работу, поэтому соглашается возглавить службу безопасности своего давнего товарища Алексея Фомина. Однако выясняется, что бизнесмен связан с криминалом, и Паша вновь оказывается в центре бандитских разборок. Тем временем его несправедливо осужденная супруга Юля выходит на свободу, но вернуться к нормальной жизни ей оказывается нелегко.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Невский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Входной билет
Сезон 3 Серия 1
11 февраля 2019
Простой вопрос
Сезон 3 Серия 2
11 февраля 2019
Взрыв
Сезон 3 Серия 3
12 февраля 2019
Нина
Сезон 3 Серия 4
12 февраля 2019
Линия защиты
Сезон 3 Серия 5
13 февраля 2019
Днюха
Сезон 3 Серия 6
13 февраля 2019
Молодые волки
Сезон 3 Серия 7
14 февраля 2019
Частный заказ
Сезон 3 Серия 8
14 февраля 2019
Основная задача
Сезон 3 Серия 9
15 февраля 2019
Эксгумация
Сезон 3 Серия 10
15 февраля 2019
Козырь в рукаве
Сезон 3 Серия 11
18 февраля 2019
Мусор
Сезон 3 Серия 12
18 февраля 2019
Мера пресечения
Сезон 3 Серия 13
19 февраля 2019
Общак
Сезон 3 Серия 14
19 февраля 2019
Внутренние органы
Сезон 3 Серия 15
20 февраля 2019
Западня
Сезон 3 Серия 16
20 февраля 2019
Приманка
Сезон 3 Серия 17
21 февраля 2019
Развод
Сезон 3 Серия 18
21 февраля 2019
Лицом к лицу
Сезон 3 Серия 19
22 февраля 2019
Летальный исход
Сезон 3 Серия 20
22 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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