В 1 сезоне сериала «Четвертая смена» в российской столице знакомятся два совершенно разных человека, приехавшие буквально из параллельных миров. Один из них – бывший сотрудник полиции, а ныне охранник Данила Четков. Когда-то он участвовал в важной операции по поимке международных контрабандистов, но оплошал и лишился всего. Второй – гражданин Китая, простой бедный учитель Йонг, не знающий русского языка и законов. Его дочь Мэй бесследно исчезла, и теперь мужчина пытается разыскать ее в Москве. Данила соглашается помочь китайцу, но выясняется, что похищение девушки связано с тем самым преступным синдикатом, из-за которого его уволили.