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Четвёртая смена 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Четвёртая смена
Киноафиша Сериалы Четвёртая смена Сезоны Сезон 1

Четвёртая смена 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Четвёртая смена»

В 1 сезоне сериала «Четвертая смена» в российской столице знакомятся два совершенно разных человека, приехавшие буквально из параллельных миров. Один из них – бывший сотрудник полиции, а ныне охранник Данила Четков. Когда-то он участвовал в важной операции по поимке международных контрабандистов, но оплошал и лишился всего. Второй – гражданин Китая, простой бедный учитель Йонг, не знающий русского языка и законов. Его дочь Мэй бесследно исчезла, и теперь мужчина пытается разыскать ее в Москве. Данила соглашается помочь китайцу, но выясняется, что похищение девушки связано с тем самым преступным синдикатом, из-за которого его уволили.

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Четвёртая смена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 октября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 октября 2018
График выхода всех сериалов
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