Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Свидетельство о рождении 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свидетельство о рождении
Киноафиша Сериалы Свидетельство о рождении Сезоны Сезон 1

Свидетельство о рождении 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свидетельство о рождении»

В 1 сезоне сериала «Свидетельство о рождении» прошло несколько лет с тех пор, как дочь музейной работницы Оли пропала. Сотрудники правоохранительных органов закрыли дело. Даже Олин муж и отец девочки Игорь предложил супруге принять ситуацию, отпустить тяжелые мысли и подумать о другом ребенке. Но Оля чувствует, что Юленька жива. Однажды в музей, где работает Оля, приезжают москвичи. Среди них оказался привлекательный мужчина по имени Евгений. Они с Ольгой начали встречаться, и вскоре об этом узнал Игорь. Кто-то отправил ему интимную переписку жены с Евгением. В ярости Игорь набрасывается на супругу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Свидетельство о рождении» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2017
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше