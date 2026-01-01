Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алан Догузов
Alan Doguzov
Персоны
Персоны
Алан Догузов
Алан Догузов
Alan Doguzov
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Капитан Голливуд
(2019)
5.7
Триптих
(2016)
0.0
Свидетельство о рождении
(2017)
Фильмография Алан Догузов
Жанр
Все
Военный
Драма
Криминал
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2019
2017
2016
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Режиссер
2
Актриса
4
Улицы героев
военный, драма
2019, Россия
8.1
Капитан Голливуд
Kapitan Gollivud
мелодрама
2019, Россия
Свидетельство о рождении
мелодрама, криминал
2017, Россия
5.7
Триптих
Triptikh
семейный, драма, военный
2016, Россия
Соврешь — умрешь
драма
2016, Россия
