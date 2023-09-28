Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов

Материалы были презентованы в ходе специального онлайн-мероприятия.

Вчера стрим-сервис Netflix провел виртуальную презентацию под названием Drop 01, посвященную предстоящим анимационным проектам компании. В рамках мероприятия были показаны проморолики ряда шоу и фильмов, релиз которых состоится в ближайшем будущем.

Первый трейлер сериала «Tomb Rider: Легенда Лары Крофт»

Многосерийная аниме-адаптация знаменитой видеоигры Tomb Rider об археологе Ларе Крофт. В основу шоу лег последний перезапуск игровой серии. Премьера намечена на 2024 год, но точная дата пока не установлена.

Отрывок из сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Свежий тизер мультипликационного воплощения «Скотта Пилигрима». В ролике заглавный герой пытается разузнать побольше об очаровавшей его девушке, используя в качестве опознавательной черты ее прическу. Скотт узнает, что девушку зовут Рамона Флауэрс. Она лишь недавно переехала в этот городок и работает доставщицей DVD в компании Netflix. Этой информацией со Скоттом делится подруга Рамоны. Шоу выйдет на Netflix 17 ноября.

Первый тизер-трейлер сериала «Голубоглазый самурай»

Самурайское аниме о мастере владения мечом Мизу, который скрывает свою подлинную идентичность, чтобы совершить акт мести. Сериал появится на Netflix 3 ноября.

Сериал Devil May Cry

Netflix объявил о том, что совместно со студией Capcom готовит анимационную экранизацию серии видеоигр Devil May Cry о наемном охотнике на демонов Данте. Шоураннером выступит Ади Шанкар, ранее работавший над мультсериалом «Кастлвания».

Трейлер третьего сезона мультсериала «Соник Прайм»

Сериал Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Экранизация спин-оффа серии видеоигр Far Cry. Ролик дает представление о реалиях киберпанкового мира, в котором развернется действие шоу. Премьера состоится 19 октября.

Новый проморолик сериала Masters of the Universe: Revolution

Мультсериал, создателем которого выступает Кевин Смит. В ролике показаны боевые подвиги Хи-Мэна. Премьера намечена на 2024 год.

Первые 7 минут сериала «Кастлвания: Ноктюрн»

Первый сезон выходит на Netflix сегодня, 28 сентября.