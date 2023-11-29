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Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

29 ноября 2023 15:04
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Экранизация расскажет о новых персонажах, но эта история официально признана каноном.

Журнал Vanity Fair опубликовал эксклюзивный материал об амбициозном постапокалиптическом сериале по видеоигре Fallout, который стартует на стрим-сервисе Amazon Prime Video 12 апреля 2024 года. Вместе с первыми кадрами и фото со съемочной площадки были представлены сведения о ключевых персонажах.

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Предстоящая экранизация будет представлять собой отдельную историю, не связанную с сюжетом серии видеоигр. Зрителей ждет знакомство с тремя главными героями. Так, Элла Пернелл предстанет в образе смышленой, но неопытной девушки по имени Люси. Она всю жизнь провела в Убежище 33, которым руководит ее отец Хэнк (Кайл МакЛоклен). Однажды ей приходится покинуть стены Убежища и впервые соприкоснуться с подлинной действительностью. Люси — «оптимистичная, смекалистая и прямолинейная девушка с опасным блеском в глазах».

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Аарон Мотен исполнит роль преданного своему делу оруженосца Максимуса, который принадлежит к Братству стали. Это влиятельная военная организация, члены которой рыскают по пустошам постапокалиптического мира. При этом их поведение и методы зависят от того, кто стоит во главе. Братство стали располагает передовыми технологиями, включая оружие и специальную броню. Максимус является хранителем одного из таких комплектов.

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Уолтон Гоггинс получил роль охотника за головами по имени Гуль. У него отсутствует нос, а также сожжена кожа на лице, зато он носит стильную шляпу. До ядерной катастрофы он вел другую жизнь и имел семью. Гуль проницателен, хитер и не знает пощады, но у него также есть собственный кодекс чести. Эти качества помогли ему выживать на протяжении многих лет.

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета

В сериале в виде флешбэка будет показано начало ядерной войны. Одна из ключевых сюжетных линий будет посвящена поиску некого артефакта, который может серьезно повлиять на установившийся в мире порядок. Также в шоу будет изложена предыстория Волт-Боя.

Фото: Amazon Prime Video
Елена Королева
Елена Королева
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