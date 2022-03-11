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Последние дни Птолемея Грея 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последние дни Птолемея Грея
Киноафиша Сериалы Последние дни Птолемея Грея Сезоны Сезон 1

The Last Days of Ptolemy Grey 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последние дни Птолемея Грея»

В 1 сезоне сериала «The Last Days of Ptolemy Grey» главный герой 91-летний старик Птолемей Грей впадает в старческий маразм. С каждым днем ему все труднее удается вспомнить, кто он такой. Пожилой мужчина живет в собственных фантазиях. Однажды родственники просят его посидеть с внучкой, и девочка чудесным образом заставляет героя выйти из забвения и вспомнить важные события из жизни. В их числе – воспоминание о гибели племянника. Птолемей Грей принимает решение воспользоваться подаренным ему судьбой временным просветлением, чтобы разобраться со своим прошлым и отыскать человека, ответственного за смерть юноши.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Последние дни Птолемея Грея» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рэджи Reggie
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2022
Робин Robyn
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2022
Сенсия Sensia
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Койдог Coydog
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2022
Нина Nina
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2022
Птоломей Ptolemy
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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