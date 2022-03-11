В 1 сезоне сериала «The Last Days of Ptolemy Grey» главный герой 91-летний старик Птолемей Грей впадает в старческий маразм. С каждым днем ему все труднее удается вспомнить, кто он такой. Пожилой мужчина живет в собственных фантазиях. Однажды родственники просят его посидеть с внучкой, и девочка чудесным образом заставляет героя выйти из забвения и вспомнить важные события из жизни. В их числе – воспоминание о гибели племянника. Птолемей Грей принимает решение воспользоваться подаренным ему судьбой временным просветлением, чтобы разобраться со своим прошлым и отыскать человека, ответственного за смерть юноши.