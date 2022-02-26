В 1 сезоне сериала «Человек из дома напротив» а Петербурге появляется маньяк, который подстерегает своих жертв в арках домов. К детективам Бабкину и Илюшину обращается сестра пропавшего парня Никиты. Она считает, что маньяк имеет отношение к исчезновению ее брата, ведь в последнее время за ним кто-то наблюдал из дома напротив. Параллельно разворачивается история девушки Анны – сироты, недавно потерявшей отца. Каждый месяц кто-то анонимно переводит ей на карту крупную сумму, и она считает, что «доброжелатель» таким образом извиняется за убийство ее папы. Вскоре выясняется, что обе истории как-то связаны.