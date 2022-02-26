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Человек из дома напротив 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Человек из дома напротив
Киноафиша Сериалы Человек из дома напротив Сезоны Сезон 1

Человек из дома напротив 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Человек из дома напротив»

В 1 сезоне сериала «Человек из дома напротив» а Петербурге появляется маньяк, который подстерегает своих жертв в арках домов. К детективам Бабкину и Илюшину обращается сестра пропавшего парня Никиты. Она считает, что маньяк имеет отношение к исчезновению ее брата, ведь в последнее время за ним кто-то наблюдал из дома напротив. Параллельно разворачивается история девушки Анны – сироты, недавно потерявшей отца. Каждый месяц кто-то анонимно переводит ей на карту крупную сумму, и она считает, что «доброжелатель» таким образом извиняется за убийство ее папы. Вскоре выясняется, что обе истории как-то связаны.

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Список серий 1-го сезона сериала «Человек из дома напротив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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