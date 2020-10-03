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По ту сторону счастья 2019 - 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По ту сторону счастья
Киноафиша Сериалы По ту сторону счастья Сезоны Сезон 1

По ту сторону счастья 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «По ту сторону счастья»

В 1 сезоне сериала «По ту сторону счастья» Ольга похоронила любимого супруга, после чего целиком погрузилась в работу и воспитание приемной дочери. Героиня много лет управляет салоном красоты, где сама работает в качестве парикмахера. Однажды в жизни женщины появляется интересный мужчина по имени Евгений. Ольга уже готова к следующим отношениям, но падчерица воспринимает нового ухажера мачехи в штыки. Она готова на все, чтобы помешать их счастью. Ольге оказывает содействие близкая подруга. Она предлагает героине переехать в свой деревенский домик, который уже долгое время пустует. В поселке Оля встречает местного фермера Бориса...

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «По ту сторону счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2020
График выхода всех сериалов
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