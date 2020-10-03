В 1 сезоне сериала «По ту сторону счастья» Ольга похоронила любимого супруга, после чего целиком погрузилась в работу и воспитание приемной дочери. Героиня много лет управляет салоном красоты, где сама работает в качестве парикмахера. Однажды в жизни женщины появляется интересный мужчина по имени Евгений. Ольга уже готова к следующим отношениям, но падчерица воспринимает нового ухажера мачехи в штыки. Она готова на все, чтобы помешать их счастью. Ольге оказывает содействие близкая подруга. Она предлагает героине переехать в свой деревенский домик, который уже долгое время пустует. В поселке Оля встречает местного фермера Бориса...