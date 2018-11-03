В 1 сезоне сериала «Красота требует жертв» известная писательница Валерия стыдится своего возраста. Недавно женщине исполнилось сорок лет, и у нее начали появляться морщины, а вместе с ними и комплексы. Героиня вбила себе в голову, что супруг Игорь рано или поздно откажется от нее, отдав предпочтение молодой пассии. Автор популярных романов твердо решила сделать пластическую операцию. Подруга Ирина посоветовала ей прекрасного специалиста – Терновского. Он руководит лучшей клиникой эстетической медицины в городе. Во время одного из светских мероприятий Валерия столкнулась со своим бывшим возлюбленным – следователем Кириллом.