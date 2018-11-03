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Красота требует жертв 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красота требует жертв
Киноафиша Сериалы Красота требует жертв Сезоны Сезон 1

Красота требует жертв 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красота требует жертв»

В 1 сезоне сериала «Красота требует жертв» известная писательница Валерия стыдится своего возраста. Недавно женщине исполнилось сорок лет, и у нее начали появляться морщины, а вместе с ними и комплексы. Героиня вбила себе в голову, что супруг Игорь рано или поздно откажется от нее, отдав предпочтение молодой пассии. Автор популярных романов твердо решила сделать пластическую операцию. Подруга Ирина посоветовала ей прекрасного специалиста – Терновского. Он руководит лучшей клиникой эстетической медицины в городе. Во время одного из светских мероприятий Валерия столкнулась со своим бывшим возлюбленным – следователем Кириллом.

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Список серий 1-го сезона сериала «Красота требует жертв» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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