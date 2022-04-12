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Почему они не спросили Эванс? 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Почему они не спросили Эванс?
Киноафиша Сериалы Почему они не спросили Эванс? Сезоны Сезон 1

Why Didn't They Ask Evans?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почему они не спросили Эванс?»

В 1 сезоне сериала «Почему они не спросили Эванс?» молодой мужчина Бобби Джонс играет в гольф со своим другом доктором Томасом. Но на поле он случайно натыкается на раненого незнакомца. Умирая, тот задает загадочный вопрос: «Почему же они не спросили Эванс?». При мужчине не оказывается никаких документов, кроме фотографии красивой девушки. Бобби делится этой историей со своей подругой – светской львицей Фрэнки. Женщина уговаривает его начать расследование, она хочет во что бы то ни стало распутать эту загадку.

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Список серий 1-го сезона сериала «Почему они не спросили Эванс?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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