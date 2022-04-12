В 1 сезоне сериала «Почему они не спросили Эванс?» молодой мужчина Бобби Джонс играет в гольф со своим другом доктором Томасом. Но на поле он случайно натыкается на раненого незнакомца. Умирая, тот задает загадочный вопрос: «Почему же они не спросили Эванс?». При мужчине не оказывается никаких документов, кроме фотографии красивой девушки. Бобби делится этой историей со своей подругой – светской львицей Фрэнки. Женщина уговаривает его начать расследование, она хочет во что бы то ни стало распутать эту загадку.