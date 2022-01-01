Стрим-сервис BritBox

BritBox – это стриминговый пакет, включающий самую большую коллекцию британских фильмов, сериалов и телепередач. Он создан двумя гигантами международного вещания – BBC и ITV. Подписчики получают возможность первыми смотреть новые эпизоды таких известных сериалов, как «Жители Ист-Энда», «Доктор Кто», «Улица Коронации», «Ферма Эммердейл» и многих других. Также сервис выпускает оригинальную кинопродукцию. Среди громких авторских проектов BritBox – сериал «Код убийства: Сан-Франциско», специальный эпизод «Доктора Кто» «Колесо в космосе», а также возрождение легендарного британского кукольного шоу «Точная копия».