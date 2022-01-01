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Киноафиша Дистрибьютеры BritBox

Стрим-сервис BritBox

О стрим-сервисе

BritBox – это стриминговый пакет, включающий самую большую коллекцию британских фильмов, сериалов и телепередач. Он создан двумя гигантами международного вещания – BBC и ITV. Подписчики получают возможность первыми смотреть новые эпизоды таких известных сериалов, как «Жители Ист-Энда», «Доктор Кто», «Улица Коронации», «Ферма Эммердейл» и многих других. Также сервис выпускает оригинальную кинопродукцию. Среди громких авторских проектов BritBox – сериал «Код убийства: Сан-Франциско», специальный эпизод «Доктора Кто» «Колесо в космосе», а также возрождение легендарного британского кукольного шоу «Точная копия». 

Сериалы
Почему они не спросили Эванс?
Почему они не спросили Эванс?
драма, триллер, детектив 2022, Великобритания/США
0.0
Тайны сестры Бонифации
Тайны сестры Бонифации
драма 2022, Великобритания
0.0
Убийство в Провансе
Убийство в Провансе
драма, криминал, детектив 2022, Великобритания
0.0
Сороки-убийцы
Сороки-убийцы
драма, криминал, детектив 2022, Великобритания
0.0
Отель Портофино
Отель Портофино
драма 2022, Великобритания
0.0
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