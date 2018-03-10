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Дорога из жёлтого кирпича 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дорога из жёлтого кирпича
Киноафиша Сериалы Дорога из жёлтого кирпича Сезоны Сезон 1

Дорога из жёлтого кирпича 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорога из жёлтого кирпича»

В 1 сезоне сериала «Дорога из желтого кирпича» в клинике, занимающейся искусственным оплодотворением, происходит фатальная ошибка. Врачи случайно меняют местами генетический материал двух однофамильцев: Ивана и Игоря Соболей. В итоге в семье первого рождается родная дочь второго, а второй воспитывает родного сына первого. Но однажды супруга и ребенок Ивана погибают в страшной аварии. Об этом случайно узнает медсестра Варя, которая работала в клинике во время подмены. Она симпатизирует Ивану, поэтому признается ему в ошибке. В отчаянии мужчина решает отыскать биологического сына.

Рейтинг сериала

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2.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дорога из жёлтого кирпича» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2018
График выхода всех сериалов
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