В 1 сезоне сериала «Дорога из желтого кирпича» в клинике, занимающейся искусственным оплодотворением, происходит фатальная ошибка. Врачи случайно меняют местами генетический материал двух однофамильцев: Ивана и Игоря Соболей. В итоге в семье первого рождается родная дочь второго, а второй воспитывает родного сына первого. Но однажды супруга и ребенок Ивана погибают в страшной аварии. Об этом случайно узнает медсестра Варя, которая работала в клинике во время подмены. Она симпатизирует Ивану, поэтому признается ему в ошибке. В отчаянии мужчина решает отыскать биологического сына.