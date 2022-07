1 1883 Theme Brian Tyler / Brian Tyler, Breton Vivian 8:06

2 Requiem Brian Tyler, Breton Vivian 2:54

3 Desolate Beauty Brian Tyler, Breton Vivian 4:41

4 Fort Worth Brian Tyler, Breton Vivian 3:24

5 Daybreak Brian Tyler, Breton Vivian 2:17

6 Enter James Dutton Brian Tyler, Breton Vivian 2:01

7 Unfinished Souls Brian Tyler, Breton Vivian 6:16

8 Untamed and Beautiful Brian Tyler, Breton Vivian 2:54

9 Sounds Like a Song Brian Tyler, Breton Vivian 2:35

10 A Deal is Struck Brian Tyler, Breton Vivian 3:31

11 The River Camp Brian Tyler, Breton Vivian 4:03

12 Freedom's Shadow Brian Tyler, Breton Vivian 1:39

13 Tainted Water Brian Tyler, Breton Vivian 3:05

14 Riding Out Brian Tyler, Breton Vivian 1:34

15 They Ain't Doing This Brian Tyler, Breton Vivian 1:47

16 A Mother's Loss Brian Tyler, Breton Vivian 1:55

17 Why You Stay In the Wagon Brian Tyler, Breton Vivian 2:41

18 Punishing Thieves Brian Tyler, Breton Vivian 1:58

19 Parallel Journeys Brian Tyler, Breton Vivian 1:42

20 I'm a Cowboy Brian Tyler, Breton Vivian 2:51

21 The Hell They Know Brian Tyler, Breton Vivian 2:33

22 Morning Brian Tyler, Breton Vivian 2:35

23 Crossing the River Brian Tyler, Breton Vivian 3:07

24 That Conversation Brian Tyler, Breton Vivian 2:01

25 Bandits Brian Tyler, Breton Vivian 2:37

26 Lost Love Brian Tyler, Breton Vivian 3:48