1883
Новости
Новости о сериале «1883»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Новости о сериале «1883»
Вся информация о сериале
«Йеллоустоун» завершится пятым сезоном, но уже в декабре стартует сериал-сиквел
Главную роль в будущем шоу может исполнить Мэттью МакКонахи.
Написать
10 мая 2023 11:50
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью.
Написать
1 декабря 2022 14:00
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.
Написать
11 ноября 2022 15:00
Хелен Миррен и Харрисон Форд снимутся в приквеле «Йеллоустоуна» под названием «1932»
В другом приквеле, «1883», эпизодическую роль сыграл Том Хэнкс.
Написать
18 мая 2022 13:49
Тейлор Шеридан подтвердил, что «1883» — мини-сериал, потому продолжения ждать не стоит
Автор нацелен сосредоточиться на новой эпохе.
Написать
1 марта 2022 15:46
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1883» получит продолжение, также анонсирован новый приквел — «1932»
Paramount+ возлагает на франшизу большие надежды.
Написать
16 февраля 2022 16:50
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1883» стал крупнейшим хитом стрим-сервиса Paramount+
Создатель шоу Тейлор Шеридан снова празднует успех.
Написать
22 декабря 2021 13:40
Том Хэнкс получил роль в вестерн-сериале «1883», который является приквелом «Йеллоустоуна»
Он сыграл генерала, вдохновленного образом известного военного деятеля периода Гражданской войны в США.
Написать
13 декабря 2021 10:34
Кровавые истоки семьи Даттон из «Йеллоустоуна»: вышел трейлер сериала «1883»
До премьеры драматического вестерна осталось менее двух недель.
Написать
6 декабря 2021 13:02
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
